Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj Jeśli rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia bądź tatuaż, który miał na ciele, skontaktuj się z funkcjonariuszami Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu. Policjanci starają się zidentyfikować zwłoki mężczyzny, którego ciało zostało ujawnione w dniu 11 października 2023 roku we Wrocławiu, na 160,8 kilometrze szklaku kolejowego Wrocław Nadodrze – Wrocław Popowice.

Mężczyzna w dniu zdarzenia ubrany był w spodnie dresowe w kolorze szarym, rozpinaną bluzę koloru czarnego, koszulkę z krótkim rękawem koloru czarnego, bieliznę koloru biało-czerwonego, skarpetki koloru czarnego oraz buty sportowe koloru czarnego ze wstawkami w kolorze czerwonym.

Ponadto mężczyzna miał charakterystyczne cechy wyglądu oraz znaki szczególne w postaci: tatuażu z wizerunkiem dwóch kobiet zwróconych do siebie, aparatu ortodontycznego na górnej oraz dolnej linii zębów. Mężczyzna miał około 180 centymetrów wzrostu, włosy krótkie koloru czarnego, oczy koloru piwnego/brązowego, uzębienie pełne. Był szczupłej budowy ciała, z wyglądu wieku około 20–25 lat.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzny proszę kierować do Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 47 87 11 415, 47 87 11 420.