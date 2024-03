Policjantka z Pabianic finalistką konkursu Miss Polonia województwa łódzkiego Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Z dumą informujemy, że st. post. Roksana Rózga, policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, podczas zawodowych obowiązków wypełnia misję służenia społeczeństwu a obok służby… jest jedną z 18 kandydatek w wojewódzkim konkursie Miss Polonia. Gala, która odbędzie się 24 marca 2024 roku, na terenie Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wyłoni trzy finalistki, które w finale ogólnopolskim zawalczą o tytuł najpiękniejszej Polki.

Jeszcze do niedawna krążący stereotyp, że Policja to męski świat, dziś nie istnieje. Kobiety chętnie zakładają policyjny mundur. Podejmując decyzję wstąpienia do służby muszą przejść takie same testy sprawnościowe i psychologiczne jak mężczyźni. Służba policjantek, ich zakresy obowiązków, niczym się nie różnią od pracy mężczyzn w tym zawodzie. Tak samo muszą być odporne na stres, dobrze sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, nie licząc na traktowanie z pobłażaniem. Kobiety i mężczyźni w codziennej służbie uzupełniają się. Zdarzają się interwencje, podczas których cechy typowo kobiece okazują się nieocenione, szczególnie kiedy chodzi o małe dzieci, pomoc osobom doznającym przemocy. Łagodne, cierpliwe podejście, ma wtedy duże znaczenie i decyduje o skutecznym działaniu.

Kobiety w mundurze to niewątpliwie piękna strona niebieskiej formacji. Nie trzeba też nikogo przekonywać, że są wielozadaniowe. W mundurze patrolują ulice, jeżdżą na interwencje domowe, biorą udział w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojują zatrzymanych, wspierają ofiary przemocy, a w czasie wolnym realizują się w wielu pasjach. Przykładem jest nasza st. post. Roksana Rózga z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. 22-letnia Roksana, Od trzech lat jest policjantką, pełniącą służbę w ogniwie patrolowo – interwencyjnym KPP w Pabianicach. Poza służbą trenuje w 2 lidze kobiet w Basket Forever Ksawerów. W koszykówkę gra już 11 lat, i jak sama mówi, pokochała tę dyscyplinę a przyglądając się sportowym sukcesom Roksany nietrudno się domyślać, że jest to miłość odwzajemniona. Marzenie o zawodzie policjanta, wysłało Roksanę najpierw do klasy policyjnej liceum, po którym przeszła rekrutację by wstąpić w upragnione policyjne szeregi.

Zapytaliśmy Roksanę, jak odpoczywa. Nie zaskoczyła nas odpowiadając, ze kosz to nie jedyne jej zajęcie w czasie wolnym. Uwielbia jazdę motocyklem, która pozwala rozładować stres i budzi ogrom pozytywnych emocji. St. post. Roksana Rózga jest piękną młodą kobietą. Jej urodę doceniło jury konkursu piękności, w którym Roksana przeszła do finału wojewódzkiego Miss Polonia.

Kibicujemy naszej policjantce, i trzymamy kciuki za zwycięstwo. To już drugi konkurs piękności na jej koncie. W 2019 roku została Miss Fitness na konkursie Miss Ziemii Łódzkiej Nastolatek. Roksana startuje w konkursie z numerem 16, głosować można wysyłając sms o treści ,,IGOART.16” na numer 7248.

Wspieramy i trzymamy kciuki!