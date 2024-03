6 osób odpowie za posiadanie narkotyków Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach zatrzymali łącznie 6 osób. Wszyscy są podejrzani m.in. o posiadanie narkotyków, udzielanie ich innym osobom i wprowadzanie ich do obrotu. Za te przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 6 marca br. w Poznaniu do kontroli drogowej toyotę. Kierowca był wyjątkowo poddenerwowany tym spotkaniem. Po sprawdzeniu auta okazało się, że na tylnym siedzeniu 29-latek przewoził blisko 1,5 kilograma marihuany. Na miejscu pojawili się również policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu. Kierowca został zatrzymany. Ponieważ pochodził z Wrocławia to właśnie tam do wytypowanego domu, pojechali następnego dnia funkcjonariusze z Poznania.

Zastali tam 3 mężczyzn i kobietę. Policjanci dokładnie przeszukali cały budynek. Znaleźli i zabezpieczyli ponad 2 kg marihuany, ponad pół kilograma mefedronu oraz mniejsze ilości MDMA/ecstasy i amfetaminy. Wszystkie osoby zostały zatrzymane. Policjanci pojechali także sprawdzić kolejne mieszkanie we Wrocławiu, w którym również mogły znajdować się narkotyki. Na miejscu zatrzymano kolejnego mężczyznę. W mieszkaniu 30-latka policjanci znaleźli 889 tabletek MDMA, a także metamfetaminę i mniejsze ilości haszyszu i marihuany.