18-latek kierując pojazdem bez uprawnień potrącił rowerzystę Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj 18-latek nie posiadający uprawnień do prowadzenia pojazdów, kierując samochodem BMW, potracił rowerzystę. Brak uprawnień nie przeszkadzał mu przyjechać do Świebodzina autem aż z Poznania. W trakcie interwencji dodatkowo ujawniono niewielkie ilości środka odurzającego. W związku z podejrzeniem, że mogą one należeć do kierującego autem, a także, że w trakcie zdarzenia mógł być pod ich wpływem, został zatrzymany.

Lekceważenie przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które zostały ustalone aby korzystanie z dróg publicznych było bezpieczne, to jedna z przyczyn powstawania sytuacji, w których dochodzi do tragedii. Szczęśliwie w przypadku zdarzenia z nagrania, rowerzysta oprócz ogólnych potłuczeń nie posiadał poważniejszych obrażeń. Jednakże lekceważąca postawa 18-latka, który prowadził pojazd marki BMW, jest zatrważająca. Młody mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, mimo to przyjechał do Świebodzina aż z Poznania. Na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i doprowadził do zderzenia. W trakcie interwencji policjanci ujawnili niewielkie ilości środków odurzających i zaistniało podejrzenie, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd pod ich wpływem. Została pobrana krew do badań. Ustalane jest, do kogo należały środki i czy mężczyzna nie był w trakcie spowodowanego zdarzenia odurzony.

18-latek został zatrzymany przez świebodzińskich policjantów. W toku wykonywanych czynności okaże się, jakie usłyszy zarzuty, jednakże podejrzewany jest o kierowanie pojazdem bez uprawnień, doprowadzenia do zdarzenia drogowego - kolizji, kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego oraz jego posiadanie.

( KWP w Gorzowie / mw)