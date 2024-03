Podziękowania dla stargardzkich policjantów z drogówki za ich zaangażowanie i błyskawiczne zatrzymanie pijanego sprawcy kolizji Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego od mieszkanki Stargardu, która wyraziła swoją wdzięczność za błyskawiczne zatrzymanie sprawcy kolizji. Mężczyzna uszkodził jej samochód i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko ustalili jego rysopis i natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Został on zatrzymany zaraz po zdarzeniu kilka ulic dalej. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci, wykonując swoje obowiązki codziennie dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom, nie oczekując za to specjalnych podziękowań. Niemniej jednak jest nam bardzo miło, że ciężka służba zostaje doceniona, a podziękowania od obywateli są najlepszą motywacja do dalszej pracy i pomocy mieszkańcom. Słowa podziękowania zawsze wywołują uśmiech na twarzy funkcjonariuszy. Do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wpłynęły podziękowania od mieszkanki Stargardu, która wyraziła swoją wdzięczność za błyskawiczne zatrzymanie sprawcy kolizji, który uszkodził jej samochód i oddalił się z miejsca zdarzenia. Jak się okazało mężczyzna był w stanie nietrzeźwości. Dzięki zaangażowaniu policjantów 39- latek nie uniknie odpowiedzialności.



( KWP w Szczecinie / kp)