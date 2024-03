Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj To już tradycja, że przedstawiciele różnych zawodów związanych ze stosowaniem prawa, zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, niesieniem pomocy obywatelom, zrzeszeni w organizacji "Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych", swoim uczestnictwem w Biegu potwierdzają pomoc i zaangażowanie na rzecz godnego i normalnego życia osób niepełnosprawnych.

Bieg rozpoczął się pod białostocką komendą miejską od tradycyjnego zapalenia pochodni - „Ogniem Nadziei”, przechowywanym w lampce górniczej. Dokonał tego Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Łukasz Głowacki w asyście funkcjonariuszy. Pochodnia była niesiona przez policjantów i przez uczestników Olimpiady. Ogień dotarł na białostockie lodowisko, gdzie rozgrywane są konkurencje XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Przez cały czas sztafeta pilotowana była przez pojazd policji.

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zrodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki policyjny ruch wspierający ludzi niepełnosprawnych intelektualnie stowarzyszonych w “Olimpiadach Specjalnych”. Wystarczyło dekady aby objął on wszystkie kontynenty naszego globu. Polska była jednym z pierwszych europejskich krajów, w którym powstała organizacja realizująca założenia i cele tego światowego ruchu. Miało to miejsce w 1993 roku. Jej założycielami i członkami są strzegący prawa społecznicy (policjanci, strażnicy więzienni, graniczni, miejscy, strażacy, sędziowie, prokuratorzy...), którzy swój wolny od służby czas poświęcają wyżej wspomnianym osobom będącym członkami “Olimpiad Specjalnych – Polska”. Organizacja przyjęła nazwę “Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” co jest wiernym tłumaczeniem nazwy tego światowego ruchu “The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics”.