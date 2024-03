Uroczyste ślubowanie nowych policjantek i policjantów Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Dziś w klubie policyjnym na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 21 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk, który jako pierwszy powitał ślubujących w towarzystwie swojego zastępcy – podinsp. Adama Jurka. Wśród gości obecni byli także komendanci miejscy i powiatowi województwa wielkopolskiego i zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu — przełożeni nowych policjantów. Na uroczystości obecny był również mł. insp. Andrzej Szary - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.



Komendant Wojewódzki Policji pogratulował wszystkim podjętej decyzji. Podkreślił jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby. Im więcej wiedzy posiada policjant tym pewniej się będzie czuł podczas wykonywania swoich obowiązków. Życzył im satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz realizacji własnych ambicji i marzeń, oraz powodzenia podczas kursu podstawowego. Przypomniał także, że policjantem jest się również w czasie wolnym od służby, wskazując jednocześnie na wagę służby społeczeństwu. W imieniu policjantów obecnych na ślubowaniu podziękowania skierował również do rodzin policjantów za ich wsparcie w dążeniu do celu.



Był to dla wszystkich nowoprzyjętych bardzo ważny dzień, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Służba w szeregach Policji jest wyróżnieniem, ale i dużą odpowiedzialnością. Teraz czeka ich wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek, by wesprzeć ich w służbie.

Policjanci, którzy złożyli dzisiaj ślubowanie trafią do następujących jednostek:

KMP Kalisz – 2 osoby

Kalisz – 2 osoby KMP Konin – 2 osoby

KMP Poznań – 5 osób

KPP Gniezno – 1 osoba

Gniezno – 1 osoba KPP Kościan – 1 osoba

KPP Krotoszyn – 2 osoby

KPP Nowy Tomyśl – 2 osoby

KPP Ostrów Wielkopolski – 1 osoba

KPP Piła – 1 osoba

KPP Szamotuły – 1 osoba

KPP Września – 1 osoba

KPP Śrem – 1 osoba

Oddział Prewencji Policji Poznań – 1 osoba