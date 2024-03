Za nami XV Mistrzostwa Polski, Polskiej Unii Trójboju Siłowego. Medale dla policjantów z Kamiennej Góry oraz Lubawki Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Choć czynności służbowe wykonują na różnych stanowiskach, to zawsze w służbie na rzecz społeczeństwa. Ścigają przestępców, sprawców wykroczeń i dbają o ład i porządek, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Policjantów łączy nie tylko wspólny cel, chęć pomagania innym, ale też wyjątkowość, która znajduje odzwierciedlenie w podobnych pasjach. Asp. szt. Roch Szumarowski-Plewa i sierż. Patrycja Trynkiewicz na XV Mistrzostwach Polski kilkukrotnie stanęli na podium poszczególnych kategorii. Tym sposobem Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komisariat Policji w Lubawce w swoich szeregach posiada Mistrzów Polski w sportach siłowych.

Zalesie to znane już miejsce na mapie polskiego trójboju siłowego. Właśnie tam w dniach 16 - 17 marca br. odbyły się XV Mistrzostwa Polski, Polskiej Unii Trójboju Siłowego, które stanowiły jednocześnie eliminacje do mistrzostw Europy i świata federacji GPC (Global Powerlifting Committee). Na tych zawodach nie zabrakło reprezentacji Polskiej Policji, która drużynowo zdobyła I miejsce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w zwycięskiej drużynie znajdowało się dwóch kamiennogórskich funkcjonariuszy.

Aspirant sztabowy Roch Szumarowski-Plewa, który obecnie jest Komendantem Komisariatu Policji w Lubawce, od młodzieńczych lat pasjonował się sportami siłowymi i jako policjant zdobywał ma na tym polu ogromne osiągnięcia. Wielokrotnie zdobywał najwyższe stopnia podium na Polskich i międzynarodowych arenach. Na tych zawodach również nie zawiódł, zdobywając tytuł:

Mistrza Polski kategorii wagowej do 82,5 kg w formule RAW w kategorii Masters 50-54 lata,

Mistrza Polski w kategorii wagowej 82,5 kg w formule EQ w kategorii Masters 50-54 lata,

Mistrza Polski w kategorii wagowej 82,5 kg w formule EQ w kategorii MPF,

Vice Mistrza Polski w kategorii wagowej 82,5 kg w formule RAW w kategorii Senior MPF,

II Vice Mistrza Polski w Kategorii wagowej 82,5 kg w formule RAW w kategorii Senior Open,

Nasz kolega pobił również 2 rekordy Polski: w kategorii 82,5 kg RAW i EQ Masters 50-54 lata.

Ponadto sierżant Patrycja Trynkiewicz pełni na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze i jej kariera w sportach siłowych, nabiera rozpędu. Na Mistrzostwach Polski w Zalesiu pokazała swoje umiejętności i zdobyła tytuł Mistrza Polski w kategorii wagowej do 56 kg i wiekowej MDF oraz Wice Mistrza Polski w kategorii wagowej do 56 kg i wiekowej Open.