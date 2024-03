Policjanci z Kłobucka uratowali chorego mężczyznę Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Natychmiastowa reakcja policjantów z Kłobucka uratowała życie mężczyzny. Mundurowi otrzymali informację o tym, że kierowca firmy transportowej, który aktualnie przebywa we Francji pilnie potrzebuje pomocy. Dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu stróżów prawa pomoc została udzielona na czas, a chory trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku otrzymali zgłoszenie o zagrożeniu życia mężczyzny. Zgłaszający, właściciel firmy transportowej przekazał, że skontaktował się z nim jeden z kierowców, który przejeżdżał przez Francję i telefonicznie poinformował, że sparaliżowało mu jedną część ciała i bardzo źle się czuje.

Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, bo wiedzieli, że w tej sytuacji liczy się każda minuta. Stróże prawa ustalili dokładne miejsce przebywania kierowcy i skontaktowali się Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Dzięki szybkiej reakcji służb, w tym Biura Interpolu we Francji, pomoc dotarła na czas, a mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę do szpitala.

Nie pierwszy raz kłobuccy policjanci „pomagając i chroniąc” udowodnili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.