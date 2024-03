Nie przestrzegasz przepisów drogowych? Możesz ponieść surowe konsekwencje

Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj

Kierująca audi wyprzedzała na podwójnej linii ciągłej, a następnie przejechała przez torowisko i przejście dla pieszych na czerwonym świetle. To niebezpieczne zachowanie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Za to rażące złamanie przepisów 22-latka został ukarana mandatami na łączną kwotę 700 złotych i 20 punktami. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie, bo jak widać nie warto być piratem drogowym!