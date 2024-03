Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy napadali na sklepy monopolowe i terroryzując pracowników kradli pieniądze z kasy Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KP Wrocław Fabryczna oraz KWP we Wrocławiu w wyniku intensywnych czynności operacyjnych ustalili, a następnie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o rozboje w sklepach monopolowych na terenie miasta. Sprawcy najczęściej grożąc nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem zmuszali pracowników do wydania pieniędzy z kasy, po czym uciekali. Mimo, że mężczyźni byli zamaskowani i działali w rękawiczkach, to policjanci namierzyli obu podejrzanych. Mężczyznom za tego typu przestępstwa może grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą kradzieży w sklepach monopolowych na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze podejrzewali, że sprawca tych przestępstw musiał przygotowywać się do tych napadów. Jak wynikało z ustaleń, najprawdopodobniej młody mężczyzna dokonywał tych rozbojów w godzinach wieczornych, kiedy nie było nikogo w sklepie poza personelem. Zawsze zamaskowany wchodził do takich lokali i przy użyciu noża lub innego niebezpiecznego narzędzia zmuszał pracownika sklepu do wydania pieniędzy z kasy. W jednym ze zdarzeń uderzył kilkukrotnie sprzedawcę metalowym prętem. Następnie oddalał się z miejsca.

Funkcjonariusze mieli utrudnione zadanie, bo osoba ta była zawsze zamaskowana i w rękawiczkach. Przełomem w sprawie był moment, kiedy policjant jednego z wrocławskich komisariatów rozpoznał napastnika na monitoringu, mimo iż ten miał kominiarkę i kaptur na głowie. To typowanie okazało się trafne. Policjanci zaplanowali zasadzkę i zatrzymali wówczas podejrzewanego o te czyny 30-letniego mężczyznę.

Po dokładnej weryfikacji okazało się, że zatrzymany ma na swoim koncie 7 tego typu czynów, gdzie dwa z nich popełnił wspólnie i w porozumieniu z innym mężczyzną. Policjanci po pewnym czasie namierzyli i zatrzymali też jego wspólnika, którym okazał się 29-latek. Sprawcy działali w okresie od 22 lutego do 18 marca bieżącego roku na terenie stolicy Dolnego Śląska. Funkcjonariusze odzyskali część zrabowanej gotówki oraz zabezpieczyli ubrania, w których sprawcy dokonywali kradzieży.

W toku prowadzonego śledztwa obaj mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podejrzani byli już w przeszłości karani za tego typu czyny.

Prokuratura złożyła już do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Dzisiaj sąd zgodził się z tą argumentacją i zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt.