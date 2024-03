Odzyskane rowery warte kilkadziesiąt tysięcy złotych Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Witnicy odzyskali rowery kradzione na terenie Niemiec. Funkcjonariusze dotarli do mężczyzny, który miał je w piwnicy. Zatrzymany usłyszał zarzuty paserstwa. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i ustalają pochodzenie jednośladów. Ich wartość szacuje się nawet na ponad 40 tysięcy złotych.

Policjanci z Witnicy ustalili, że na terenie miasta mogą być rowery, skradzione na terenie Niemiec. Funkcjonariusze w jednej z piwnic znaleźli dziewięć jednośladów. Już teraz wiadomo, że cztery z nich na pewno zostały skradzione za zachodnią granicą. Prowadzone są tam postępowania, co potwierdziła strona niemiecka. Policjanci wyjaśniają, czy pozostałe rowery także nie zostały skradzione.

Odzyskane jednoślady są warte ponad 40 tysięcy złotych. Jeden ze skradzionych modeli wycenia się na 17 tysięcy złotych.

Do sprawy zatrzymano i przewieziono do witnickiego komisariatu 34-letniego mężczyznę. Policjanci po zebraniu materiału dowodowego przedstawili mu zarzuty paserstwa. Jednocześnie funkcjonariusze ustalają skąd pochodzą pozostałe rowery. Być może także zostały skradzione za naszą zachodnia granicą, a do tej pory nikt tego faktu nie zgłosił. W związku z tym w sprawie mogą pojawić się kolejne zarzuty.