Policjanci ratowali życie 62-letniemu mężczyźnie

Gdyby nie sprawne działanie myślenickich policjantów piątkowe zdarzenie mogłoby mieć tragiczne skutki. Dzięki szybkiej reakcji policjanci uratowali życie 62-latkowi, który podczas interwencji przestał oddychać.

Dziś około godz. 6.40, dyżurny myślenickiej policji otrzymał zgłoszenie, że na przystanku w autobusowym w Głogoczowie leży mężczyzna. Policjanci Referatu Patrolowo-Interwencyjnego niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Na miejscu zastali 62-letniego mężczyznę, który z uwagi na spożycie alkoholu nie był w stanie o własnych siłach dojść do miejsca zamieszkania.

Mężczyzna w obecności funkcjonariuszy był komunikatywny, poprosił o pomoc w dostaniu się do domu. Policjanci w celach opiekuńczych pomogli mężczyźnie wejść do radiowozu i pojechali do jego miejsca zamieszkania. Podczas drogi przewożony mężczyzna zaczął tracić przytomność oraz przestał oddychać. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy. Po kilku minutach resuscytacji udało się przywrócić funkcje życiowe. W oczekiwaniu na zespół ratownictwa medycznego policjanci monitorowali funkcje życiowe oraz zadbali o komfort termiczny osoby. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Służba w Policji niesie za sobą wiele wyzwań. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, doświadczeniu, a przede wszystkim wyszkoleniu, funkcjonariusze w codziennej służbie są zawsze gotowi, by nieść pomoc, co udowodnili myśleniccy policjanci.