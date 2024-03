Pływacy ku czci kolegi Data publikacji 23.03.2024 Powrót Drukuj 22 marca 2024 r. rozegrano IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji. Na torach rywalizowało dwustu pływaków, ale i tak najważniejsza była pamięć o tragicznie zmarłym funkcjonariuszu ówczesnego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Zawody pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Polskiego Związku Pływackiego przeprowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Wola przyciągnęły rzeszę mundurowych pływaków z Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Zawodom patronowała postać legendarnego nurka kom. Wacława Lejko, który 22 września 2017 r. zginął tragicznie we włoskim jeziorze Garda bijąc własny rekord świata głębokości nurkowania służb mundurowych. Pierwsze zawody ku Jego czci zorganizowano już w dwa miesiące po Jego śmierci. Odbywały się co roku do wybuchu pandemii Covid-19. W tym roku udało się je po pięciu latach wznowić!

Wśród zaproszonych na uroczystość otwarcia memoriału nie mogło zabraknąć wdowy po policjancie Anny Lejko wraz z dziećmi. Honory gospodarza pełnił dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski, który reprezentował szefa polskiej Policji insp. Marka Boronia i który dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Wśród oficjeli znaleźli się m.in.: podinsp. Karol Wojtyła zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Jarosław Karcz burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Agnieszka Macheta dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, Grzegorz Perzyński prezes Fundacji Transplantacji LIVERstrong, mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński przedstawiciel Regionu CBŚ Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, były funkcjonariusz BOA, nadkom. Marcin Dakowicz kierownik Reprezentacji Polskiej Policji w Pływaniu, Dorota Wajszczak dyrektor DOSiR Praga Północ m. st. Warszawy, była pływaczka, podinsp. Daniel Grzyb koordynator Komendanta Głównego Policji ds. Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych w Policji.

Zawodnicy rywalizowali w osiemnastu konkurencjach z podziałem na trzy kategorie wiekowe. Niestety, ostatnia kończyła się na 40+, a wśród mundurowych pływaków nie brakuje seniorów o świetnej kondycji z dobrymi czasami. Trudno jednak sześćdziesięcioletnim emerytom rywalizować np. z czterdziestopięcoletnim funkcjonariuszem.

Po wszystkich startach i przeliczeniu punktów okazało się, ze najlepszą policjantką, a jednocześnie najlepszą zawodniczką memoriału została Wiktoria Musik ze Szkoły Policji w Katowicach. Najlepszym policjantem i zawodnikiem pływackiej rywalizacji okazał się Paweł Jankowski z KWP w Katowicach. Statuetkę dla najlepszego specjalsa odebrał Dawid Szulich z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

Bardzo emocjonujący był jak zwykle wyścig sztafet. Wśród panów triumfował zespół wystawiony przez Akademię Pożarniczą przed teamem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego i drużyną Policji.

Policyjne pływaczki wygrały za to w sztafetach kobiet pokonując reprezentację 16 Dywizji Zmechanizowanej i czwórkę Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

Organizatorami wydarzenia były: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Ośrodek Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Region IPA Centralne Biuro Śledcze i Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA przy udziale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna

