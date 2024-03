Policjant w drodze na szkolenie zatrzymał podejrzanych o napad na mężczyznę Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Zielonogórski policjant z wydziału kryminalnego pokazał, że wie co znaczy być prawdziwym stróżem prawa i to bez względu na czas czy miejsce. W niedzielę, 24 marca br., jadąc na kurs specjalistyczny w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zauważył dwie osoby, które pobiły i okradły mężczyznę na stacji kolejowej. Zielonogórski funkcjonariusz wspólnie z policjantami z miejscowej komendy powiatowej zatrzymał podejrzanych.

Policjant z wydziału kryminalnego otrzymał skierowanie na kurs specjalistyczny, który miał odbyć się w Centrum Szkolenia Policji w podwarszawskim Legionowie. W niedzielę, 24 marca br., około godziny 15.30 wysiadł z pociągu na dworcu w tym mieście i gdy przechodził obok przejścia podziemnego usłyszał odgłosy bicia i wołania o pomoc. Policjant natychmiast zareagował i pobiegł tam skąd dochodziły krzyki oraz odgłosy uderzeń. Z daleka zauważył napastnika kopiącego leżącego na ziemi mężczyznę. Policjant krzyknął co zakończyło atak na leżącym poszkodowanym, a agresywny mężczyzna wraz z towarzyszącą mu kobietą uciekli w stronę pobliskiego parku. Gdy kryminalny podszedł bliżej zauważył, że pokrzywdzony jest przytomny, a przechodzący obok ludzie zaczęli udzielać mu pomocy i dzwonić na Policję. Zielonogórski stróż prawa postanowił pójść dalej i zatrzymać napastników. Gdy wyszedł z podziemnego przejścia zauważył, że do osób za którymi podążał, dołączyli innymi mężczyźni. Wobec tego policjant powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, opowiedział o zaistniałej sytuacji i poprosił o wsparcie podczas zatrzymania. Do czasu przyjazdu patrolu, funkcjonariusz cały czas obserwował podejrzanych, a gdy policjanci z Legionowa przyjechali, wspólnie ich zatrzymali. Podczas wyjaśniania okoliczności okazało się, że pobity mężczyzna został także przez oprawców okradziony, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako rozbój. Dodatkowo okazało się, że poszkodowany był bity przez dwie osoby - kobietę i mężczyznę, którzy następnie zabrali mu pieniądze. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Legionowa.

Zielonogórski policjant jest w służbie od maja 2017 roku, w stopniu sierżanta sztabowego, a w wydziale kryminalnym pracuje już 2,5 roku. Oprócz zadań operacyjnych, działa w Nieetatowej Grupie Realizacyjnej, która zajmuje się zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych przestępców, ale także często dzieli się swoją wiedzą z uczniami zielonogórskich szkół, podczas spotkań promujących zawód policjanta wśród przyszłych absolwentów. To co zrobił i jak zareagował w wolnym czasie na krzywdę drugiego człowieka, jest jednak zdecydowanie najlepszą promocję zawodu policjanta!