Mysłowicki policjant znów najlepszy w pływaniu Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Podczas IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Służb Mundurowych im. komisarza Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji starszy sierżant Paweł Jankowski z mysłowickiej komendy trzykrotnie stanął na najwyższym stopniu podium.

Zawody pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przeprowadzone zostały w ubiegły piątek na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie w Dzielnicy Wola przyciągnęły rzeszę mundurowych pływaków. W zawodach udział wzięło 12 sportowców z Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Zawodom patronowała postać legendarnego nurka komisarza Wacława Lejko, który 22 września 2017 roku zginął tragicznie we włoskim jeziorze Garda bijąc własny rekord świata głębokości nurkowania służb mundurowych. Pierwsze zawody ku Jego czci zorganizowano dwa miesiące po Jego śmierci. Odbywały się co roku do wybuchu pandemii Covid-19. W tym roku udało się je po pięciu latach wznowić!

Mysłowicki policjant - starszy sierżant Paweł Jankowski wywalczył łącznie 3 medale:

Złoty medal na dystansie 100 metrów stylem dowolnym z rezultatem 50,46 s;

Złoty medal na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 56,35 s;

Złoty 50 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 25,51 s;

Ponadto wraz z drużyną Polskiej Policji zajął trzecie miejsce w sztafecie 4x 50 metrów stylem dowolnym.

Mundurowy z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach został wyróżniony tytułem Najlepszego Zawodnika i Najlepszego Policjanta Zawodów.

Nie są to pierwsze i mamy nadzieję, nie ostatnie sukcesy sportowe Pawła, który na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Mysłowic, a po służbie znajduje czas na systematyczny trening. Swoją miłością do pływania próbuje zarazić też innych.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!