Chciał skoczyć z mostu, uratowali go policjanci z toruńskiego Śródmieścia Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu uratowali w miniony czwartek 17-latka, który zamierzał odebrać sobie życie, skacząc z mostu. Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy nastolatkowi nic się nie stało.

W miniony czwartek, 21.03.2024 r., około 20.50 dyżurny komisariatu na toruńskim Śródmieściu został powiadomiony o mężczyźnie, który chce skoczyć z mostu im. Józefa Piłsudskiego. Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce skierowany został patrol mundurowych. Sierżant Bartosz Gaca i posterunkowy Mateusz Arbat zareagowali błyskawicznie.

Gdy dotarli we wskazane miejsce, okazało się, że desperat siedzi na barierce mostu. Funkcjonariusze zaczęli z nim rozmawiać i przekonywać, by zrezygnował z tej dramatycznej decyzji. W pewnym momencie, policjanci wykorzystali nieuwagę 17-latka, chwycili go i udaremnili skok. Gdy sytuacja została opanowana, przeprowadzili nastolatka bezpiecznie do karetki pogotowia. Tam okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, dlatego najpierw trafił do izby wytrzeźwień, po czym pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy?

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00