W dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj O tym, że policjantem jest się całą dobę dowiódł funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Swoje policyjne obowiązki podjął w czasie wolnym od służby. Wyeliminował z ruchu kompletnie pijanego kierowcę, który miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu i spowodował dwie kolizje drogowe. 41-letni jaworzanin stracił nie tylko prawo jazdy, ale i swój samochód.

W piątek, 22 marca 2024 r., kilka minut po godz.12.00 funkcjonariusz wydziału kryminalnego jaworskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby i wychodząc ze sklepu, został zaczepiony przez jednego z mieszkańców Jawora, który poinformował go o tym, że przed chwilą kierowca granatowego volkswagena uderzył w zaparkowany pojazd.

Policjant bez zastanowienia podjął interwencję i podszedł do siedzącego za kierownicą samochodu mężczyzny. Przez uchyloną szybę przedstawił się oraz poprosił, by kierowca wysiadł z pojazdu. Funkcjonariusz wyczuł od kierowcy silną woń alkoholu i próbował wyjąć kluczyk ze stacyjki. W tym momencie kierowca volkswagena ruszył, próbując zawrócić i oddalić się z parkingu. Mężczyzna nie reagował na polecenia policjanta, aby zatrzymał samochód i wysiadł z niego, jak również odpychał go, aby uniemożliwić mu wyjęcie kluczyków ze stacyjki. W pewnym momencie kierowca ruszył z impetem przejeżdżając parking i nie zwracając uwagi na trzymającego pojazd funkcjonariusza ani na pieszych. Kierowca nie zdążył na szczęście wyjechać z parkingu, ponieważ uderzył w tył samochodu m-ki BMW. Policjant otworzył wówczas drzwi auta, wyjął ze stacyjki kluczyki, telefonicznie powiadomił dyżurnego jaworskiej jednostki o zaistniałym zdarzeniu, a do czasu przyjazdu patrolu zatrzymał kierowcę osobowego volkswagena.

Wezwani na miejsce policjanci drogówki sprawdzili trzeźwość 41-letniego mieszkańca Jawora. Jak się okazało, mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 14 marca br., policjanci sporządzili protokół tymczasowego zajęcia pojazdu, auto zostało odholowane na parking strzeżony, a sąd może teraz orzec konfiskatę samochodu należącego do nieodpowiedzialnego 41-latka.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Za czyny, których dopuścił się 41-letni mieszkaniec miasta grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Bez wątpliwości wzorowa współpraca pomiędzy policjantem, a świadkiem przestępstwa być może zapobiegła tragedii na drodze, którą mógłby spowodować pijany kierowca. To kolejny przypadek, gdzie dzięki pomocy i reakcji innych osób został wyeliminowany z ruchu drogowego nietrzeźwy kierowca.