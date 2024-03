Policjanci z Pelplina wydostali nieprzytomnego mężczyznę z płonącego mieszkania

Data publikacji 25.03.2024

Policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie w sobotę po godzinie 22 jako pierwsi dojechali na miejsce pożaru, do którego doszło w bloku mieszkalnym. Drzwi mieszkania, z którego wydobywał się dym były zamknięte. Policjanci wyważyli je i wyciągnęli z mieszkania leżącego na podłodze nieprzytomnego 39-latka. Razem ze strażakami, którzy dojechali po chwili na miejsce, znieśli mężczyznę do karetki. Podjęta reanimacja przywróciła mu czynności życiowe. 39-latek został przewieziony do szpitala. Łącznie z płonącego budynku ewakuowano 11 osób. Obecnie trwają czynności, aby ustalić przyczynę tego zdarzenia.