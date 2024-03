Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i zagroził, że w ciągu kilku minut zrobi sobie krzywdę. Policjanci musieli szybko ustalić miejsce jego przebywania. Działania dyżurnego i patrolu doprowadziły do odnalezienia mężczyzny. Od tragedii dzieliły go chwile.

Szybka reakcja na zgłoszenie zdesperowanego mężczyzny sprawiły, że otrzymał on pomoc w odpowiednim czasie. Policjanci z Kostrzyna nad Odrą dramatyczne zgłoszenie otrzymali w niedzielę, 24 marca około godziny 3. Mężczyzna potrzebował pomocy i zagroził, że zrobi sobie krzywdę. Takie zgłoszenia traktowane są przez policjantów niezwykle poważnie i priorytetowo. Policjanci wiedzieli, że należy działać szybko, by nie doszło do tragedii.

W tej sytuacji skutecznie i profesjonalnie działał dyżurny oraz patrol. Mężczyzna przekazał tylko szczątkowe informacje na temat tego, gdzie jest. Funkcjonariuszom udało się jednak wytypować miejsce, w którym zgłaszający może się znajdować. Starszy sierżant Łukasz Musiał oraz posterunkowy Mariusz Piechowiak w ostatnim momencie znaleźli mężczyznę w jednym z kostrzyńskich parków. Na szczęście nic mu się nie stało i otrzymał od służb niezbędną pomoc.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.