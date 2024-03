Miłe podziękowania dla rudzkiego policjanta

Data publikacji 25.03.2024

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, to główne dewizy przyświecające policjantom w ich codziennej służbie. Jesteśmy po to, by pomagać i chronić. Doceniła to kobieta, która miała kolizję. Napisała kartkę z podziękowaniami za zaangażowanie z pozoru w błahej sprawie, choć dla niej bardzo istotnej.