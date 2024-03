Drogi publiczne to nie tor wyścigowy! Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci stanowczo zareagowali na nocne „spotkanie” kierowców, którzy mieli zamiar ruszyć na ulice miasta, by prawdopodobnie prezentować swoje „umiejętności” za kierownicą. Dzięki działaniom funkcjonariuszy, na drogach miasta i powiatu kieleckiego było bezpiecznie. Policjanci zatrzymali 5 praw jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Na kilkudziesięciu kierowców nałożyli mandaty karne. Funkcjonariusze nie dopuścili do sytuacji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Kilkudziesięciu kierowców, prawdopodobnie żądnych mocnych wrażeń, spotkało się w Kielcach w sobotni wieczór. Na tę sytuację przygotowani byli policjanci. Funkcjonariusze z Kielc strzegli bezpieczeństwa na drogach. Z posiadanych informacji wynikało, że kierowcy zjechali się do miasta na pewno nie tylko po to, by oglądać swoje auta. Chcieli w nocy wyjechać na ulice, by sprawdzać swoje umiejętności i moc silników. Policjanci wielokrotnie powtarzają, że wyścigi czy „drifty” można ćwiczyć wyłącznie na przygotowanych do tego celu torach. Mundurowi nie dopuścili do nielegalnej rywalizacji, a na wszystkie przejawy łamania przepisów stanowczo reagowali.

Policjanci skontrolowali w nocy 73 kierujących i ich samochody. Funkcjonariusze zatrzymali 5 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, a także nałożyli 45 mandaty za popełnione wykroczenia. Za zły stan techniczny aut w 7 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne. Działania policjantów trwały do późnych godzin nocnych.



Na długo sobotni wieczór zapamięta 18-latka, która w Zgórsku jadąc w kierunku Kielc rozpędziła swoje auto do prędkości 113 km/h tam, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi do 50 km/h. Za popełnione wykroczenie, nastolatka czasowo straciła swoje uprawnienia, a jej konto zasiliło 14 punktów karnych. Będzie musiała również zapłacić 2000 złotych mandatu. Los 18-latki podzielił 28-letni kierujący renaultem, który w Zagrodach, w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 109 km/h. Finalnie mężczyzna także stracił prawo jazdy, będzie również musiał zapłacić 1500 złotych mandatu, otrzymał również 13 punktów karnych.

Wysoki koszt ciężkiej nogi na pedale gazu odczuje także 27-latek, który na ulicy Żelaznej w Kielcach kierując audi przekroczył dowolną prędkość o 43 km/h. Ponieważ wykroczenie to popełnił w warunkach recydywy, będzie musiał zapłacić 2000 złotych mandatu, a jego konto punktowe zwiększyło się o 11 „oczek”.

Nie ma przyzwolenia na drogowe piractwo. Funkcjonariusze zapowiadają, że reakcja na tego typu zachowania za kierownicami pojazdów zawsze będzie stanowcza. Ulice miast nie służą do ścigania się!



