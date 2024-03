Bohaterska interwencja policjantów ratuje życie mieszkańców płonącego budynku Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj W dramatycznej akcji, która miała miejsce w nocy (25 marca), funkcjonariusze międzyrzeckiej Policji starszy sierżant Tomasz Leśniak oraz sierżant Łukasz Nisiewicz uratowali życie mężczyzny oraz ewakuowali pozostałych mieszkańców z płonącego budynku.

Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 1:00 w nocy w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Międzyrzecza. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mieszkanie znajdujące się na parterze było już ogarnięte płomieniami, a gęsty dym unosił się nad okolicą. W tak trudnych warunkach funkcjonariusze podjęli szybką i zdecydowaną akcję ratunkową. Najpierw, próbowali dostać się do wnętrza przez okno jednak wysoka temperatura oraz gęsty dym wydostający się z mieszkania znacznie to uniemożliwił. Następnie Policjanci z uwagi na brak możliwości dostania się do wewnątrz klatki zmuszeni byli wybić szybę w drzwiach wejściowych, by dostać się do wnętrza budynku.

Każda sekunda była cenna, a zadymienie utrudniało widoczność i oddychanie. Następnie, mimo wielkiego ryzyka dla własnego życia, dwóch policjantów wyważyło drzwi do płonącego mieszkania i wyciągnęło z niego mężczyznę, który był nieprzytomny. Gęste zadymienie, wysoka temperatura oraz kłęby ognia uniemożliwiły sprawdzenie całego mieszkania. Po wydostaniu mężczyzny na zewnątrz jeden z funkcjonariuszy udzielał pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu mężczyźnie, gdy drugi wrócił do płonącej pułapki, by ewakuować pozostałych mieszkańców.

Gęsty i drażniący dym utrudniał ewakuację jednak finalnie ewakuowano 16 osób z zajętego ogniem budynku. Po przyjeździe służb ratunkowych Policjanci przekazali poszkodowanego mężczyznę pod opiekę ratowników medycznych, a strażacy wydostali z zajętego ogniem mieszkania kolejną osobę. Poszkodowane osoby zostały przekazane pod opiekę ratowników medycznych.

To dramatyczne zdarzenie przypomina o nieocenionej roli Policji w społeczeństwie oraz o ich gotowości do poświęcenia się dla dobra innych. To również dowód na to, że w sytuacjach kryzysowych liczy się szybka reakcja, profesjonalizm i odwaga.