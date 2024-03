Policjanci pomogli odnaleźć 5-latka Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Chwile grozy przeżyła mieszkanka Złotowa, matka 5-latka, który w sobotę popołudniu w trakcie spaceru wykorzystał moment nieuwagi i uciekł kobiecie w nieznanym kierunku. Dzięki szybkiej reakcji policjantów 5-latek został odnaleziony cały i zdrowy.

W sobotę, 23 marca 2024 r. po godzinie 18.00 dyżurny złotowskiej jednostki odebrał zgłoszenie od zdenerwowanej kobiety, która powiadomiła, że jej 5-letni syn, w trakcie spaceru w Złotowie wykorzystał moment nieuwagi i uciekł w nieznanym kierunku. Pomimo trwających ponad godzinę poszukiwań na „własną rękę” kobiecie nie udało się odnaleźć syna. Policjanci, którzy w tym czasie pełnili służbę na terenie powiatu złotowskiego zostali postawieni w stan pełnej gotowości i rozpoczęli poszukiwania małoletniego.

Funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego złotowskiej jednostki, na podstawie rysopisu i ubioru przeszukiwali teren blokowisk oraz placów zabaw. Odnaleźli chłopca na jednej z ulic gdy rozmawiał z napotkaną kobietą. 5-latek twierdził, że szedł do swoich dziadków, ale nie pamiętał drogi i błądził po osiedlu.

W tym przypadku poszukiwania prowadzone przez policjantów, nie trwały długo, ale wywołały wielkie emocje zarówno u zgłaszającej jak i Policjantow zaangażowanych w działania.

Przypominamy!

Rodzic musi pamiętać, że w przypadku zaginięcia dziecka poszukiwania należy rozpocząć natychmiast. Nie ma chwili do stracenia. Jeśli swoimi działaniami w bardzo krótkim czasie nie doprowadzi to do odnalezienia, niezwłocznie należy zawiadomić Policję.

Ważny jest czas - to on determinuje podjęcie szybkich i skutecznych działań przez służby, które będą adekwatne do okoliczności.