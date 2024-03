Śląscy łowcy głów namierzyli kolejnego poszukiwanego Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali mężczyznę poszukiwanego od kilkunastu miesięcy listem gończym. 36-latek był podejrzany o przemyt i handel dużymi ilościami narkotyków. W ręce śląskich łowców głów wpadł w Chorzowie, gdy wyszedł z wynajmowanego mieszkania na spacer z psem.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu w sierpniu ubiegłego roku wydał list gończy za 36-letnim mężczyzną, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się przestępstwami polegającymi na wewnątrzwspólnotowych nabyciach, dostawach, wywozach oraz udziale w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Grupa działała nie tylko w Polsce, ale i w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Republice Czeskiej.

Mężczyzna od kilkunastu miesięcy ukrywał się przed organami ścigania na terenie kraju, często zmieniając miejsca zamieszkania oraz samochody, którymi się poruszał. Sprawa poszukiwań mężczyzny została przejęta na początku stycznia 2024 r. z komendy w Bytomiu przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Śląscy łowcy głów ustalili, że 36-latek wynajął mieszkanie w Chorzowie. Właśnie tam też doszło do jego zatrzymania. Stało się to w chwili, gdy mężczyzna wyszedł na spacer z psem. Bardzo zaskoczony faktem, że został namierzony, trafił już do tymczasowego aresztu. Teraz jego sprawą zajmą się dolnośląscy śledczy.