Policjant z komisariatu wodnego i strażniczka miejska zatrzymali złodzieja na jego: „pierwszej wpadce po odsiadce” Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Kolejny przykład świadczący o tym, że policjantem jest się przez całą dobę a nie tylko w godzinach służbowych. Dowodem na to jest reakcja policjanta z komisariatu wodnego Policji w Gdańsku i jego partnerki, strażniczki miejskiej z Pruszcza Gdańskiego, którzy zatrzymali złodzieja sklepowego. Mężczyzna uciekał z koszykiem wypełnionym kradzionym towarem po parkingu sklepowym w kierunku torowiska na gdańskiej Oruni.

„W Sztumie było całkiem fajnie”, „pierwsza wpadka po odsiadce” to słowa ujętego a następnie zatrzymanego po kradzieży sklepowej mężczyzny. 34 latek nie spodziewał się zapewne, że trafi na parę złożoną z funkcjonariusza Policji i Straży Miejskiej, którzy w swoim czasie wolnym od służby, zauważą go biegnącego po parkingu a następnie rozpoczną za nim pościg. Gdy dobiegli mężczyzna pakował skradziony towar do sportowej torby.

Sierż. sztab. Łukasz Brzeziński z komisariatu wodnego Policji w Gdańsku poinformował mężczyznę, że jest policjantem, a następnie wezwał wsparcie w postaci patrolu Policji, który mógłby przejąć sprawcę kradzieży i wykonać z nim czynności. Cały czas nasz funkcjonariusz wspierany był przez swoją partnerkę, strażniczka miejską z Pruszcza Gdańskiego Adrianę Nowicką, która jest obecnie w trakcie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji.

Wszystko potwierdziły zapisy z kamer monitoringu sklepowego oraz z parkingu, wycenione zostały także skradzione przez 34 latka przedmioty, alkohol, napoje w puszkach i śledzie, których wartość była bliska 700 zł. Towar wrócił na sklepowe półki a sprawca kradzieży ukarany został 500 zł mandatem karnym.