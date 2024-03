Policjanci i strażacy weszli przez okno, by ratować nieprzytomną kobietę Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci i strażacy uratowali kobietę, po tym, gdy otrzymali zgłoszenie, że jej życie jest zagrożone. Nieprzytomna została znaleziona w mieszkaniu i przewieziona do szpitala. Jej życie zostało uratowane dzięki współdziałaniu policjantów, strażaków i pogotowia ratunkowego. Do tragedii brakowało niewiele.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy otrzymali w poniedziałek (25 marca) informację o kobiecie, której życie jest zagrożone. Osoba zgłaszająca nie była jednak w stanie przekazać miejsca jej zamieszkania. Policjantom udało się szybko to ustalić. Na miejsce wysłano patrol policjantów ruchu drogowego. Drzwi do mieszkania były zamknięte i mimo pukania – nikt nie otwierał. Ze środka nie dochodziły też żadne niepokojące dźwięki. Nie było pewności czy kobieta znajduje się w mieszkaniu. Kiedy policjanci zbierali informacje wśród sąsiadów, na miejsce wezwano także inne służby. Najważniejsze były szybkie i trafne decyzje, bo tylko takie mogły uratować kobietę. Policjanci i strażacy wspólnie weszli do mieszkania przez okno. Kiedy byli już w środku, na podłodze zauważyli kobietę, z którą nie było kontaktu. Załoga pogotowia ratunkowego, która była na miejscu tej interwencji, natychmiast przewiozła kobietę do szpitala. Profesjonalizm i współdziałanie doprowadziły do udzielenia pomocy w odpowiednim czasie. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Tylko dzięki zaangażowaniu dyżurnego, policjantów ruchu drogowego, strażaków i ratowników medycznych udało się uratować życie kobiety.



Informacja dla osób potrzebujących pomocy:

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu całodobowo.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę