Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 41-latka poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa brata siekierą

Lubelscy „łowcy głów" zatrzymali 41-latka, który poszukiwany był listem gończym za usiłowanie zabójstwa brata siekierą. Do zdarzenia doszło w 2016 roku w Lublinie. Mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju, a poszukiwacze zatrzymali go, gdy przyjechał do Lublina. Został skazany na 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, miejsce ukrywania się 41-latka poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa brata siekierą. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w 2016 roku w Lublinie.

Mężczyzna przez rok przebywał w tymczasowym areszcie. Następnie po wyjściu na wolność przed ogłoszeniem prawomocnego wyroku uciekł poza granice kraju. Następnie został skazany na 5 lat pozbawienia wolności i nie stawił się do zakładu karnego. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał za nim list gończy.

Lubelscy „łowcy głów” operacyjnie ustalili, że poszukiwany 41-latek przyjechał do Lublina. Podczas ostatniego weekendu funkcjonariusze pojechali do jednego z domów na lubelskim Kośminku. Mężczyzna ukrył się w mieszkaniu i udawał, że go nie ma. Jednak kiedy na miejsce policjanci wezwali strażaków ze sprzętem do siłowego wejścia - sam otworzył drzwi i został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Poszukiwany 41-latek został wczoraj doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia 4 lat pozbawienia wolności z zasądzonej kary 5 lat, na poczet której został mu zaliczony roczny pobyt w tymczasowym areszcie.