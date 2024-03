Międzynarodowa współpraca w zakresie przeciwdziałania przestępstwom o podłożu seksualnym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej – projekt SOTERIA Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj W dniu 22 marca br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych – Pan Christian Sauders, Międzynarodowej Agencji ds. Migracji (IOM) - Pani Livia Styp-Rekowska, Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) - Pan Kevin Allen oraz Interpolu – Pan Daniel Coelho. Z ramienia polskiej Policji udział wzięli mł.insp. Ireneusz Sieńko – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz jego Zastępca podinsp. Michał Hoszcz.

Spotkanie to było związane z realizowanym w Polsce projektem SOTERIA, dedykowanym tematyce przeciwdziałania przestępstwom o podłożu seksualnym popełnianym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej, w kontekście wojny w Ukrainie.



Przedstawiciele organizacji międzynarodowych podkreślili, że dzięki podjętym wysiłkom merytorycznym w zakresie szeroko pojętych konsultacji i dostosowania programu szkolenia, ale również przy koordynacyjnej roli BMWP KGP oraz współpracy z innymi polskimi służbami, Interpol, UNHCR oraz IOM przeszkolił ponad 120 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Szkolenie to zostało zorganizowane, dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, na terenie garnizonu rzeszowskiego w dniach 15-19 maja 2023 roku. Inicjatywa ta została pozytywnie ocenione przez odbiorców, a także stanowiła dobrą okazję do wymiany doświadczeń.



Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych podkreślił konieczność zwiększania świadomości w zakresie wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych, m.in. poprzez realizację różnych szkoleń. Działania takie mają pozwolić m.in. na przybliżenie środków służących do zwalczania takiego postępowania. Prowadzone szkolenia mają również na celu wyjaśnienie tego, jaki wpływ ma wyzysk i nadużycia seksualne na ofiary oraz podkreślenie potrzeby podejmowania działań zmierzających do zwalczania tego zjawiska.



Dodatkowo uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność za otwartość na współpracę ze strony polskich służb, w tym Policji oraz poinformowali, że dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy oraz sprawnemu funkcjonowaniu i organizacji hierarchicznej udało się osiągnąć efekty, które znacząco przekroczyły ich wstępne założenia.



Kolejnym etapem realizacji projektu jest organizacja dwóch dwudniowych sesji dla trenerów z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec osób poszukujących pomocy. Tym razem szkolenie zostało zorganizowane w dniach 25-28 marca 2024 r., w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w którym udział weźmie ok. 30 trenerów z Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Szkolenia trenerskie pozwolą na dalsze propagowanie tej inicjatywy, kaskadowo na terenie poszczególnych garnizonów.

(BMWP KGP)