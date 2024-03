Policjanci zatrzymali podejrzanych do sprawy zabójstwa Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wrzeszcza wspólnie z policjantami ruchu drogowego zatrzymali 53-letniego mężczyznę i 42-letnią kobietę bez stałego miejsca zamieszkania do sprawy zabójstwa. Podejrzany 53-latek w trakcie kłótni z 88-latkiem zaatakował go nożem. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Mężczyzna usłyszał zarzut za zabójstwo w warunkach recydywy, natomiast kobieta usłyszała zarzut za pomocnictwo do zabójstwa. Wczorajszą decyzją sądu podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. Teraz grozi im dożywocie.

W sobotę (23 marca) po godzinie 14:00 funkcjonariusze z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie ogródków działkowych przy ul. Kolonia Uroda starszy mężczyzna został zraniony nożem, a sprawcy uciekli. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z komisariatu we Wrzeszczu. Dzielnicowy wspólnie z ratownikami medycznymi przystąpił do reanimacji rannego 88-latka. Po przywróceniu mu czynności życiowych pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Policjanci ustalili, że podczas zdarzenia doszło do kłótni pomiędzy pokrzywdzonym a nieznanymi mu osobami, w której trakcie mężczyzna ugodził 88-latka nożem w klatkę piersiową. Policjanci ustalili rysopis sprawców, kierunek ich ucieczki i od razu zaczęli ich szukać.

Przed godziną 15:00 policjanci ruchu drogowego na jednym z przystanków tramwajowych przy ul. Kolonia Uroda zauważyli poszukiwaną do tej sprawy kobietę. 42-latka bez stałego miejsca zamieszkania została zatrzymana. Następnie policjanci w jednym z pustostanów znaleźli i zabezpieczyli nóż, którym zadano ciosy pokrzywdzonemu. Podczas przeszukania rejonu policjanci z komisariatu we Wrzeszczu w jednym z pustostanów przy ul. Gdańskiej zatrzymali do tej sprawy 53-latka bez stałego miejsca zamieszkania. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast kobieta była pod wpływem prawie 3 promili. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić 53-latkowi zarzut za zabójstwo, za które będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa. 42-latka usłyszała zarzut za pomocnictwo do zabójstwa. Wczoraj sąd zadecydował, że oboje podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.