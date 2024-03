Senior zasłabł na ulicy, zareagował policjant

Data publikacji 26.03.2024

Starszy mężczyzna zasłabł i upadł na chodnik. Obok przejeżdżało kilku kierowców. Policjant będący w czasie wolnym st. post. Filip Porębski zareagował, nie przejechał obojętnie, wezwał pogotowie i nadzorował stan mężczyzny do czasu przyjazdu karetki. Filipowi gratulujemy właściwej postawy i apelujemy do wszystkich, by reagowali w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy.