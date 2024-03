Podziękowania dla legnickich policjantów za odnalezienie 85-latki Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy wpłynął list z podziękowaniami za okazaną pomoc i szybkie odnalezienie 85-letniej kobiety. Otrzymane podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania w codziennej, niełatwej służbie. Legniccy policjanci niosą pomoc w różnych sytuacjach, a ponadto z chęcią angażują się w każde przedsięwzięcie mające na celu propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dlatego każde miłe słowo wywołuje uśmiech na naszych twarzach i jeszcze bardziej motywuje nas do pracy.

W minioną sobotę (23 marca) do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 85-letniej kobiety. Natychmiast, po otrzymaniu wiadomości z WCPR dyżurny stanowiska kierowania poinformował wszystkich policjantów będących w jego dyspozycji o podjęciu poszukiwań seniorki. Ponadto do miejsca zamieszkania kobiety został skierowany policyjny przewodnik z psem tropiącym w celu wykonania niezbędnych czynności. Dzięki niezwłocznie podjętym działaniom już po chwili dzielnicowi zabezpieczający zgromadzenie na legnickim rynku zauważyli zagubioną starszą kobietę, która swoim wyglądem przypominała poszukiwaną seniorkę. Ich przypuszczenia okazały się trafne, niebawem we wskazane miejsce przyjechała rodzina, która zaopiekowała się seniorką.

W poniedziałek (25 marca) do Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy wpłynęło podziękowanie dla policjantów od syna zaginionej seniorki. Tak wiele miłych słów napisanych i skierowanych do policjantów stają się dla nich motywacją do dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa w codziennej, niełatwej służbie.



( KWP we Wrocławiu / kp)