Znów zapłonął "Ogień Nadziei" Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Za nami 11. Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, których Honorowym Patronem była Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda. Zawody odbyły się w Wiśle, Istebnej i w Białymstoku. Wzięło w nich udział łącznie 360 uczestników.

Program Igrzysk obejmował pięć zimowych konkurencji sportowych rozdysponowanych między wspomniane dwa miasta, to znaczy, że w każdym z nich odbywały się zawody w innych konkurencjach sportowych. Pierwsza część Igrzysk odbyła się w dniach 27 lutego – 1 marca br. w Wiśle i Istebnej. Uczestniczyło w niej 200 specjalnych sportowców, którzy walczyli o medale i dyplomy w narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym oraz biegu na rakietach śnieżnych.



Druga odsłona wspomnianych Igrzysk miała miejsce trzy tygodnie później i trwała od 21 do 24 marca w Białymstoku. Uczestniczyło w niej 160 zawodników, którzy walczyli o prymat i trofea w jeździe szybkiej na lodzie oraz unihokeju. Oczywiście, jak zwykle, rywalizacja była bardzo zacięta, a uzyskane wyniki określały miejsce w końcowej klasyfikacji. Mimo to każdy z uczestników Igrzysk czuł się zwycięzcą, ponieważ w pokonanym polu pozostawił swoją niepełnosprawność.



W przygotowaniu oraz przeprowadzeniu imprez wzięli udział działający, już od ponad trzydziestu lat, członkowie policyjnego „Biegu z Pochodnią…” To oni, zgodnie z liczącą kilkadziesiąt lat tradycją, przynieśli płonącą „Ogniem Nadziei” pochodnię, którym zapłonął znajdujący się w miejscu ceremonii otwarcia Znicz Igrzysk. Wspomniany „Ogień Nadziei” płonął przez cały czas trwania sportowych zmagań każdej z części Igrzysk. Aby zachować jego ciągłość, został on przetransportowany z Wisły do Białegostoku w lampce górniczej przez policjanta pełniącego służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wieloletniego członka „Biegu z Pochodnią…”.

Po zakończeniu naszej misji, jak zawsze, zamieniliśmy stroje biegowe na stroje wolontariuszy i do końca trwania każdej części Igrzysk pomagaliśmy w jej sprawnym przeprowadzeniu.