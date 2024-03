Współpraca międzynarodowa policyjnych lotników Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Od kilku lat policyjne lotnictwo w Polsce przechodzi modernizację. Do służby w miejsce wyeksploatowanych maszyn weszły m.in. duże, wielozadaniowe Black Hawki. Do tego doszedł zakup specjalistycznego sprzętu czy też budowa nowego hangaru. Jeśli dołożyć do tego ogrom doświadczenia, jakie zdobyli policyjni lotnicy na przestrzeni ostatnich lat, np. biorąc udział w gaszeniu pożarów w Turcji czy Czechach, to nie dziwi fakt, że to teraz do naszego kraju przyjeżdżają delegacje zagraniczne wymieniać doświadczenia w prowadzeniu różnorodnych zadań związanych z bezpieczeństwem przy wykorzystaniu śmigłowców. Nasi piloci uczestniczą też w zagranicznych szkoleniach organizowanych przez inne służby.

FRANCUSKIE WARSZTATY Z ZAKRESU GASZENIA POŻARÓW Z POWIETRZA

Nie inaczej było w połowie lutego, gdy policyjny pilot z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP na zaproszenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył w warsztatach z zakresu interoperacyjności przy operacjach gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych z powietrza – AERIAL FIREFIGHTING. Szkolenie to zorganizowane zostało z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej w Nimes we Francji. Zostało zorganizowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i odbyło się w bazie lotniczej Obrony Cywilnej w Nimes. – Głównym celem warsztatów było podniesienie bezpieczeństwa międzynarodowych operacji gaszenia z powietrza pożarów wielkopowierzchniowych – mówi ich uczestnik pilot z ZLP GSP KGP i dodaje: – W trakcie warsztatów mogłem zapoznać się m.in. ze sposobami sprawowania koordynacji oraz prowadzenia łączności radiowej ze statkami powietrznymi czy też z charakterystyką statków powietrznych, które wykorzystywane są do tego typu akcji. Instruktorzy zwracali również dużą uwagę na umiejętność logistycznego zaplanowania operacji oraz przygotowania dokumentów związanych z misją zagraniczną modułów lotniczych UE i dokumentów, które państwo-gospodarz powinno przygotować przed przylotem załóg z innych państw. Warsztaty zakończyły się ćwiczeniami lotniczymi, które odbyliśmy na symulatorach statków powietrznych, gdzie mogliśmy przećwiczyć prowadzenie misji ratowniczych m.in. nad terytorium Grecji, Włoch czy Tatr Wysokich po stronie słowackiej.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Czechy i Rumunia – to przedstawiciele tych właśnie krajów gościli w ostatnich tygodniach na terenie Lotniska Warszawa-Babice, gdzie swoją siedzibę ma Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP. Goście z zagranicy mieli okazję zapoznać się m.in. ze specyfiką funkcjonowania polskiego policyjnego lotnictwa oraz poznać praktyczne rozwiązania stosowane w tym zakresie w naszym kraju.

W pierwszej połowie marca odbyła się wizyta przedstawicieli Lotnictwa Policji Republiki Czeskiej. Była ona związana z planowym przez Policję Republiki Czeskiej zakupem śmigłowców transportowych, które mają wspierać akcje przeciwpożarowe na terytorium tego kraju, jak i w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. – Czescy policjanci byli pod wrażeniem możliwości śmigłowców S-70i Black Hawk tym bardziej, że naocznie mogli się przekonać o ich możliwościach, gdy w 2022 roku braliśmy udział w gaszeniu pożaru na obszarze Parku Narodowego Czeska Szwajcaria – mówi crew chief Black Hawka. – Nasi koledzy z Czech najbardziej byli zainteresowani kwestiami operacyjnymi oraz tym, jak wygląda codzienna eksploatacja tych maszyn.

- Z kolei przedstawicieli departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii najbardziej interesowała specyfika działań śmigłowców Black Hawk, a w szczególności działania, które podejmowali policyjni lotnicy z Polski podczas gaszenia pożarów oraz obsługa i użycie zbiorników Bambi Bucket. Dla gości ten element był niezwykle istotny, bo w ostatnim czasie zakupili 7 śmigłowców S-70i Black Hawk – tłumaczy szef pokładu w wielozadaniowym śmigłowcu Black Hawk.

WSPÓŁPRACA SŁUŻB JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Współdziałanie policyjnych lotników z podmiotami zagranicznymi jest istotnym elementem na drodze do tworzenia nowych obszarów wymiany wiedzy w dziedzinie funkcjonowania lotnictwa w Europie. Tego typu wizyty studyjne nabierają bardzo ważnego znaczenia. Przepływ cennych międzynarodowych doświadczeń umożliwia podejmowanie działań, które w konsekwencji zmierzają do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

- Jeszcze kilka lat temu to my jeździliśmy do krajów Europy Zachodniej i podpatrywaliśmy, jak tam funkcjonuje lotnictwo policyjne, w oparciu o jakie narzędzia budować cały system jego funkcjonowania, aby jak najlepiej spełniał stawiane przed nami zadania – mówi insp. pil. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. – Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że to inni przyjeżdżają do nas dowiedzieć się, w jaki sposób np. wykorzystujemy nasze Black Hawki w sytuacjach kryzysowych, takich jak chociażby gaszenie wielkopowierzchniowych pożarów w naszym kraju i poza jego granicami. Cały czas szlifujemy swoje umiejętności podczas ćwiczeń, by być zawsze gotowym do prowadzenia realnych działań. Wspólnie z innymi służbami, w tym m.in. ze strażą pożarną, budujemy profesjonalny system współpracy różnych służb jako element zarządzania sytuacją kryzysową. Dobrym przykładem tego jest chociażby ubiegłotygodniowe szkolenie służb ratunkowych pod kryptonimem BESKID-24. W ciągu ostatnich lat, dysponując odpowiednim systemem, ale też wyszkoloną kadrą lotników, jesteśmy w stanie dbać o bezpieczeństwo w naszym kraju, jak i podejmować działania poza jego granicami, gdy jest taka potrzeba. Tego typu szkolenia i wizyty, jak te w których w ostatnich tygodniach mogliśmy brać udział, pozwalają nam nie tylko na wymianę doświadczeń z przedstawicielami lotnictwa z innych państw, ale przede wszystkim pozwalają na nawiązanie kontaktów, które podczas prowadzenia realnych działań we współpracy z innymi krajami europejskimi pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na naszym kontynencie.