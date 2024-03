Policjanci z drogówki uratowali mężczyznę Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który pilnie potrzebuje pomocy, a jego życie jest zagrożone. Błyskawicznie zadziałali policjanci ruchu drogowego, którzy bardzo szybko pojechali we wskazane miejsce i odnaleźli mężczyznę znajdującego się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Natychmiast ruszyli mu na pomoc i podjęli działania ratujące jego życie, przywracając funkcje życiowe. Czas i zdecydowane działania policjantów były kluczowe. Przytomny 49-latek został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala.

W poniedziałek wieczorem, 25 marca 2024 r. do Komendy Powiatowej policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który usiłuje targnąć się na swoje życie. Dyżurny jednostki od razu przekazał informacje dla patrolu Wydziału Ruchu Drogowego, który rozpoczynał służbę. Starszy posterunkowy Michał Bis i posterunkowy Wiktoria Głowa, natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie w zaroślach ujawnili mężczyznę, w sytuacji zagrażającej jego życiu, bez oznak życiowych. Policjanci od razu podjęli działania ratujące życie, dzięki którym zostały przywrócone funkcje życiowe i mężczyzna odzyskał przytomność. 49-latek został przekazany załodze pogotowia ratunkowego, która przewiozła go do szpitala.

Szybkie i zdecydowane działania policjantów zapobiegły tragedii. Czas w tym przypadku był kluczowy.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.