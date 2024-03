Mając blisko 2 promile rozbiła auta i uciekła - 29-latce zatrzymano prawo jazdy i skonfiskowano pojazd Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Konfiskata pojazdu za jazdę pod działaniem alkoholu, to nie mit. Przekonała się o tym mieszkanka Gubina, która jest podejrzana o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji drogowej i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Badanie wykazało, że miała ona blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Ponadto w związku z zabezpieczonym przez policjantów samochodem, Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wydał już postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie sąd.

17 marca br., dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej spowodowanej przez nietrzeźwą kierującą, która oddaliła się z miejsca zdarzenia. Pojechał za nią jednak poszkodowany mężczyzna, któremu pijana kierująca uszkodziła samochód. Na miejsce, gdzie zaparkowała ona swój pojazd przyjechali gubińscy policjanci. Kobieta w samochodzie była sama, a chcąc zmylić innych co do swojego udziału w zdarzeniu, po zamknięciu od wewnątrz auta, położyła się na tylnym siedzeniu. Nie reagowała ona na żadne próby nawiązania kontaktu przez poszkodowanego, a także przez przybyłych na miejsce policjantów. Z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji, w trosce o życie i zdrowie kobiety, policjant wybił szybę, by jak najszybciej udzielić jej pomocy. Po otwarciu drzwi okazało się, że nic jej nie jest, a jej działanie było celowe. Kobieta, od której czuć było silną woń alkoholu, natychmiast zareagowała zaprzeczając by to ona kierowała autem.

29-latka została doprowadzona do Komisariatu Policji w Gubinie, a następnie poddana badaniu na zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało, że ma prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a także z uwagi na zmianę przepisów, zabezpieczyli procesowo samochód, który był jej własnością.

29-latka odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji drogowej oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Ponadto w związku z zabezpieczonym przez policjantów samochodem marki Audi A4 o wartości ponad 34 tysięcy złotych, Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wydał już postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie sąd.