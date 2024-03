Ogromne siły i środki Policji zaangażowane w poszukiwania zaginionej 42-latki Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Od poniedziałku (25 marca) trwają intensywne poszukiwania zaginionej 42-latki, która wyszła z domu w Słubicach i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Wszystkie sygnały, które trafiają do policjantów są sprawdzane. Od początku zaginięcia w akcji poszukiwawczej biorą udział także funkcjonariusze innych służb i wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne.

Działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych to jedne z najbardziej wymagających zadań, z jakimi w codziennej służbie mogą spotkać się policjanci. Czasami ze względu na różne okoliczności, jak wiek, choroby, temperaturę otoczenia, ogłaszany jest alarm dla jednostki Policji i wszyscy funkcjonariusze mają obowiązek stawić się w służbie do działań. Takie właśnie zgłoszenie wpłynęło do słubickich policjantów. Od poniedziałku (25 marca) prowadzą oni intensywne działania mające na celu znalezienie 42-latki. Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu kobiety ogłoszono alarm dla jednostki. Na miejsce zostały skierowane patrole, w tym także przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Działania policjantów wspomagali także funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słubic i Golic. Do poszukiwań włączyła się Cywilna Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza Zbąszynek. Z uwagi na bliskość rzeki Odry na miejscu pracowała także Państwowa Straż Pożarna ze Słubic. Strażacy z wykorzystaniem łodzi motorowej dokonali sprawdzenia nadbrzeży oraz koryta rzeki. W działaniach poszukiwawczych wykorzystano także drony z termowizją, obsługiwane przez operatora policyjnych dronów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz operatora ze Straży Pożarnej w Słubicach. Na miejscu pracowali także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach oraz z jednostek ościennych. Działania w terenie zakończono późną nocą. Następnego dnia poszukiwania wznowiono. Do działań włączyli się między innymi policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ratownicy z Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Żarach, Przewodnicy Specjalistycznych Psów Służbowych z Żar. Działania są nadal kontynuowane.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

