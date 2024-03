Zatrzymany przez śląskich łowców głów Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz nakazem doprowadzenia przez Sąd Rejonowy w Będzinie. Był on bardzo zaskoczony faktem zatrzymania.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poszukiwali 34-letniego mężczyznę na podstawie wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu listu gończego. Był on podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się popełnianiem przestępstw podatkowych. Sąd Rejonowy w Będzinie wydał natomiast za nim nakaz doprowadzenia za naruszenie czynności narządu ciała.



Śląscy „łowcy głów” przejęli sprawę poszukiwawczą z będzińskiej komendy na początku marca. Nasi poszukiwacze ustalili, że 34-latek ukrywa się na terenie Będzina. Tam też go namierzyli i zatrzymali. Mężczyzna był bardzo zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czekają go prawie 2 lata odsiadki.



( KWP w Katowicach / kp)