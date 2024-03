Ze sprayem w ręku dopuścił się aktów wandalizmu Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj 55-latek podejrzany jest o propagowanie ustroju totalitarnego, po tym, jak sprayem naniósł na plakaty wyborcze symbole faszystowskie. Mężczyzna został zatrzymany po kilkudziesięciu godzinach od zawiadomienia. Jak ustalili kryminalni na koncie mężczyzny było również niszczenie innych materiałów wyborczych. 55-latek usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Za przestępstwo propagowania ustroju totalitarnego grozi mu teraz do 3 lat więzienia.

W ostatnią niedzielę (24 marca) do policjantów z Opola wpłynęło zgłoszenie o zniszczeniu plakatów wyborczych na terenie miasta. Na miejscu okazało się, że sprawca zniszczenia pomazał plakaty farbą w sprayu oraz naniósł symbole faszystowskie na szybę wiaty przystankowej i jeden z banerów wyborczych. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady, dowody oraz zapisy z monitoringu miejskiego. Opolscy śledczy od razu przystąpili do ustalania okoliczności i typowania osób odpowiedzialnych za ten akt wandalizmu.

26 marca, o godzinie 6:00 kryminalni z komendy miejskiej przystąpili do zatrzymania podejrzewanego mężczyzny. 55-latek był zaskoczony wizytą policjantów. Został on zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Na miejscu kryminalni przesłuchali mężczyznę. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oświadczył, że działał pod wpływem alkoholu i w stanie silnego wzburzenia.