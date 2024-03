Ponad 900 zarzutów za handel podróbkami Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa stacjonarnej i internetowej sprzedaży akcesoriów do telefonów z podrobionymi znakami firmowymi znanych na całym świecie marek. 38-letni mieszkaniec Jaworzna usłyszał łącznie 924 zarzutów za sprzedaż podróbek, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Suma strat producentów to około ćwierć miliona złotych. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Czy słyszałeś kiedyś o terminie „prawo własności przemysłowej”? Jest to prawo chroniące między innymi znaki graficzne towarów oraz przedsiębiorców, którzy je wytwarzają. Oznacza to, że ich produkcja i sprzedaż przez nieuprawnione podmioty jest przestępstwem!

O tym fakcie bardzo dosadnie przekonał się jeden z mieszkańców Jaworzna. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą jaworznickiej komendy, w toku czynności operacyjnych ustalili, że 38-letni mieszkaniec Jaworzna, co najmniej od lutego do października 2023 roku poprzez aukcje internetowe oraz stacjonarnie w sklepie sprzedawał podróbki akcesoriów do telefonów z podrobionymi logo znanych na całym świecie marek, z czego czerpał stałe źródło dochodu. Mundurowi od razu przystąpili do działania. W miejscu prowadzenia sklepu stacjonarnego, zabezpieczyli 726 sztuk akcesoriów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych i cenionych marek o wartości blisko 60 tysięcy złotych. Natomiast jak ustalili śledczy łączna suma strat poniesiona przez pokrzywdzonych producentów szacuje się na kwotę ponad ćwierć miliona złotych.

Analiza śledczych oraz zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 924 zarzutów z artykułu 305 ustęp 1 i 3 Ustawy prawo własności przemysłowej, w których zagrożenie karą wynosi do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów twierdząc, że nie miał świadomości, że tego typu handel jest niedozwolony.

Policjanci 20 marca bieżącego roku skierowali do prokuratury akt oskarżenia wobec podejrzanego. Mężczyzna odpowie przed sądem.