Zniszczył towar oblewając go środkiem na dziki. Dzięki pomocy mieszkańców jest już w rękach Policji Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili czynności w sprawie zniszczenia mienia, do którego doszło 16 marca br. w jednym z legnickich sklepów. Mężczyzna substancją do odstraszania dzików o bardzo silnym i nieprzyjemnym zapachu, oblał towar znajdujący się przy kasie, po czym uciekł. Zarejestrowały go jednak kamery monitoringu. Dzięki pomocy mieszkańców i lokalnych mediów sprawca został zidentyfikowany i zatrzymany przez legnickich policjantów.

W sobotę, 16 marca 2024 roku do sklepu przy ulicy Lotniczej w Legnicy wszedł mężczyzna. Nie był on jednak zainteresowany zakupami, a wręcz odwrotnie, wszedł z zamiarem zniszczenia towaru. Mężczyzna posiadał przy sobie buteleczkę z substancją do odstraszania dzików. Podszedł do kasy rozlał płyn na towar znajdujący się przy kasach. Taka substancja nie tylko ma niewyobrażalnie brzydki zapach, ale przede wszystkim jest niezwykle trudna do wywabienia. Zneutralizować zapach może tylko kosztowne ozonowanie i remont. Właściciel sklepu wycenił straty na około 300 tysięcy złotych.

Policjanci z Legnicy po uzyskaniu nagrania z monitoringu sklepowego udostępnili wizerunek sprawcy z prośbą pomoc w jego identyfikacji. Dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi mediami i zaangażowaniu społeczeństwa, personalia mężczyzny zostały ustalone i dziś z samego rana został zatrzymany przez legnickich funkcjonariuszy.

26-latek usłyszy zarzuty zniszczenia mienia. Mężczyzna przyznaje się do winy, jednak nie chciał wytłumaczyć powodu swojego działania. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a legniccy policjanci wciąż prowadzą ustalenia, aby dowiedzieć się, czy mężczyzna działał sam, czy może na czyjeś zlecenie. Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kc)