Bezpieczna Wielkanoc 2024

Data publikacji 28.03.2024

Już niebawem Święta Wielkanocne. W tym szczególnym okresie funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Apelujemy, aby zmotoryzowani poważnie wzięli sobie do serca fundamentalne zasady ruchu drogowego jakimi są m.in. trzeźwość za kierownicą i przepisowa, dostosowana do warunków ruchu prędkość. Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują po prostu nie będzie.