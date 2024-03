Zatrzymaliśmy 28-latka do sprawy pożaru bloku! Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj W związku z pożarem bloku, do którego doszło dziś rano przy ul. Garbarskiej w Lublinie do sprawy zatrzymaliśmy 28-letniego mężczyznę. Był widziany na dachu w momencie powstania pożaru. Żaden z mieszkańców bloku nie odniósł obrażeń. Ustalamy okoliczności oraz wartość poniesionych strat. Czynności na miejscu wykonują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Dziś po godzinie 8:00 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru dachu 6 piętrowego bloku przy ul. Garbarskiej w Lublinie. Na miejscu z relacji świadków wynikało, że w momencie pożaru na dachu widziany był mężczyzna. W związku z tym został on do tej sprawy zatrzymany. To 28-letni mieszkaniec Lublina, który okazał się poszukiwany w celu odbycia blisko roku pozbawienia wolności za znęcanie. Mężczyzna był w przeszłości również notowany za posiadanie narkotyków oraz groźby karalne. W wyniku pożaru żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Ustalamy okoliczności oraz wartość poniesionych strat. Czynności na miejscu wykonują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

nadkomisarz Andrzej Fijołek



Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie

zdjęcia z akcji gaśniczej KW PSP w Lublinie