Poszukiwany ENA zatrzymany przez kryminalnych z powiatu krakowskiego Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 32-latka poszukiwanego od ponad 4 lat Europejskim Nakazem Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 3 lat więzienia. Mężczyzna na swoim sumieniu ma spowodowanie wypadku śmiertelnego na terenie Włoch. Decyzją sądu 32-latek trafił do aresztu na okres 60 dni.

Policjanci z powiatu krakowskiego niemal każdego dnia zatrzymują osoby poszukiwane. Tym razem kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ustalili miejsce ukrywania się 32-latka, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości do odbycia 3 lat kary pozbawienia wolności. Na swoim sumieniu mężczyzna ma spowodowanie na terenie Włoch wypadku drogowego z udziałem kilku pojazdów, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a kilka kolejnych uczestników doznało poważnych obrażeń ciała. Przed organami ścigania 32-latek ukrywał się od ponad 4 lat.

W poniedziałek, 25 marca policjanci udali się pod jeden z adresów na terenie gminy Zielonki, gdzie jak ustalili, mógł przebywać poszukiwany. Początkowo jeden z domowników próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy twierdząc, że 32-latek nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Jednak po chwili mężczyzna pojawił się na miejscu i natychmiast został przez kryminalnych zatrzymany i kolejno osadzony w policyjnym areszcie.

Wczoraj, 27 marca policjanci doprowadzili 32-latka do prokuratury, następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 60-dniowego aresztu do czasu kolejnej rozprawy sądowej. Wówczas zostanie podjęta decyzja, czy mężczyzna zostanie poddany ekstradycji czy zasądzoną przez włoskie władze karę więzienia odbędzie w kraju ojczystym.