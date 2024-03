Policjant zapobiegł potrąceniu dziecka na przejściu dla pieszych Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj Policjant w każdych okolicznościach musi być gotowy do skutecznego niesienia pomocy. Udowodnił to mł. asp. Tomasz Nowak, policjant Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu. W centrum Wrocławia na przejściu dla pieszych zatrzymał dziecko, które poruszało się na rowerku. W tym czasie pomimo włączonego światła koloru czerwonego dla kierujących pojazdami, na przejście dla pieszych wjechał samochód osobowy. Kierująca osobowym oplem nie zatrzymała się, a co gorsze kontynuowała jazdę. Opanowanie naszego kolegi oraz trzeźwa ocena dynamicznej sytuacji uchroniła przed zdarzeniem, które z całą pewnością mogło skończyć się dla dziecka źle. Wszystko to w myśl idei „pomagamy i chronimy”.

Do zdarzenia doszło 27 marca br., kilka minut przed godziną 7.00 we Wrocławiu przy skrzyżowaniu ulic gen. Władysława Sikorskiego i ulicy Podwale. Tuż przed przejściem dla pieszych policjant, który szedł na służbę, dostrzegł kobietę wraz z dzieckiem, które poruszało się na rowerku. Ze względu na fakt, że sygnalizator dla pieszych wyświetlił kolor czerwony kobieta i dziecko zatrzymali się w sposób prawidłowy. Następnie po zapaleniu się światła koloru zielonego kobieta wraz z dzieckiem zamierzała skorzystać z przejścia dla pieszych.

W tym czasie pomimo włączonego światła koloru czerwonego dla kierujących pojazdami mechanicznymi, na przejście dla pieszych wjechała kobieta, która kierowała samochodem osobowym marki Opel. Jak ustalono kierująca osobowym oplem nie zatrzymała się, a co gorsze kontynuowała jazdę.

W tym momencie celem niedopuszczenia do potrącenia dziecka policjant natychmiast zareagował. Krzyknął w kierunku chłopca, a następnie podbiegł do niego i przytrzymał w bezpieczny sposób. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Kierująca osobowym oplem bezpośrednio po tym zdarzeniu wykonała manewr skrętu i odjechała w kierunku ulicy Legnickiej.

Policjant przekazał dziecko pod opiekę zdenerwowanej całym zdarzeniem kobiety, natomiast sam podbiegł w kierunku ulicy Legnickiej sądząc, że może kierująca się zatrzyma chcąc wytłumaczyć swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Jednak tak się nie stało, kobieta odjechała nie zatrzymując się po drodze.