Życie mężczyzny było zagrożone. Z pomocą przyszli policjanci z Drezdenka Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj Każda sekunda była na wagę złota, kiedy policjanci z Drezdenka dostali zgłoszenie o osobie, której życie jest zagrożone. Sytuacja była bardzo poważna, bo mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania i oddalił się do lasu. Zapadający wieczór i fakt, że mężczyzna nie odbierał telefonu dodatkowo komplikowały niebezpieczną sytuację. Dzięki doskonałej znajomości terenu i profesjonalizmowi sierżant sztabowy Bartosz Keim i posterunkowy Dominika Krawczak odnaleźli poszukiwanego w lesie około trzy kilometry od domu. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Działania policjantów w trakcie poszukiwań osób zaginionych muszą być szybkie i skuteczne. Nie ma miejsca na najmniejszy błąd czy chwilę wahania. Od prawidłowo podjętych decyzji zależy przecież ludzkie zdrowie i życie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku poszukiwań osób schorowanych, starszych, dzieci oraz kiedy zdrowie i życie jest szczególnie zagrożone. W takich sytuacjach często podnoszony jest alarm dla całej jednostki Policji, tak aby poszukiwania szybko pozwoliły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.



Z niebezpieczną sytuacją zmierzyli się policjanci z Komisariatu Policji w Drezdenku. We wtorek 26 marca około godziny 18.00 mundurowi dostali zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o mężczyźnie w średnim wieku, który wyszedł z domu i jego życiu może grozić niebezpieczeństwo. Poszukiwany nie odbierał telefonu i zapadający wieczór dodatkowo komplikował trudną sytuację. Mimo że policjanci nie posiadali zbyt wielu informacji pozwalających na lokalizację miejsca, w którym mężczyzna mógł się znajdować. Funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że jak najszybsze ustalenie lokalizacji jest kluczowe do skutecznego zapobieżenia tragedii. W tym przypadku kluczowe okazały się doświadczenie i przysłowiowy „policyjny nos”, które pozwoliły mundurowym na odnalezienie mężczyzny. Policjanci odnaleźli go w lesie około 3 kilometry od domu i przekazali pod opiekę lekarzy.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.