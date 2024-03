Pier - pies policyjny po raz kolejny niezawodny. Doprowadził policjantów do rannego mężczyzny Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj Pier, bo o nim mowa, to owczarek niemiecki, który służy w stargardzkiej policji od 3 lat. Wraz ze swoim przewodnikiem tworzą zgrany duet, który jest zawsze gotowy, by pomagać innym. Dzięki niezawodnemu nosowi pomimo późnej godziny nocnej nie dał się zwieść różnorodnością pokonywanego przez siebie terenu i z sukcesem doprowadził policjantów do rannego mężczyzny. Mundurowi udzielili mu pomocy medycznej, a następnie mężczyzna trafił do szpitala. Teraz jego zdrowiu ani życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Przewodnicy psów służbowych, to zdecydowanie policjanci służący z ogromnym zainteresowaniem i wkładający w swoją pracę wiele zaangażowania. Ze swoim czworonożnym kompanem nawiązują nierozrywalną więź, która owocuje skuteczną współpracą. I tak było w przypadku interwencji, do której doszło na terenie powiatu wałeckiego.



Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia na poboczu drogi roweru z widocznymi śladami krwi na jezdni. Na miejscu nikogo nie było. Natychmiast został tam skierowany przewodnik wraz z psem patrolowo-tropiącym. Pies podjął pracę węchową w miejscu pozostawienia roweru i pomimo trudnych warunków doprowadził policjantów do miejsca, w którym znajdował się ranny mężczyzna. Po jego odnalezieniu policjanci natychmiast udzielili mu pomocy medycznej, a następnie wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala.



Skutecznie zakończona interwencja to z pewnością sukces 3- letniego Piera, który doprowadził policjantów do poszkodowanego mężczyzny. Teraz jego zdrowiu ani życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.



( KWP w Szczecinie / kp)