Dołącz do nas, zostań policjantem!

Kto to jest policjant? Z kim kojarzy się policjant? Czym zajmuje się policjant? To pytania, na które odpowiedzi szukały dzieci w spocie promującym zawód policjanta. Co odpowiedziały przedszkolaki? Koniecznie musicie zobaczyć.