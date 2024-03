Najpierw ukradł taksówkę spod warsztatu, a później szalał nią po mieście doprowadzając do kolizji Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj 30-letni mieszkaniec gminy Ścinawa, najpierw ukradł spod jednego z lubińskich serwisów samochodowych taksówkę, która była w naprawie, później szarżował autem po mieście. Mężczyzna pod galerią doprowadził do kolizji z innym pojazdem skąd odjechał, po czym uszkodzony pojazd porzucił na jednym z osiedli.

Policjanci operacyjni Wydziału Kryminalnego lubińskiej komendy zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy Ścinawa, który ukradł serwisowaną taksówkę w jednym z warsztatów na terenie miasta.

Ścinawianin przechodząc obok salonu zauważył, że na terenie warsztatu stoi taksówka z włączonym silnikiem, przy której pracują serwisanci. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracowników i przeskakując przez ogrodzenie wsiadł do pojazdu po czym z piskiem opon ruszył w miasto.

30-latek na drogach Lubina szarżował skradzionym pojazdem wykonując niebezpieczne manewry, a w okolicy tamtejszej galerii, przejeżdżając slalomem między innymi autami, doprowadził do kolizji z samochodem marki Ford, którym poruszało się małżeństwo w wieku senioralnym.

Po stłuczce, w której na szczęście nikt nie ucierpiał, odjechał w kierunku pobliskiego osiedla, gdzie porzucił auto i oddalił się pieszo myśląc, że nie zostanie zatrzymany. W wyniku pracy operacyjnej, lubińscy kryminalni ustalili sprawcę i zatrzymali go kilka dni później zaskoczonego wizytą funkcjonariuszy.

Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży pojazdu o wartości 90 tysięcy złotych za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. Na podstawie m.in. monitoringu wyłączone zostaną również materiały do odrębnego postępowania w sprawie o wykroczenia drogowe, których się dopuścił, więc i za te ścinawianin będzie musiał odpowiadać przez Sądem po skierowaniu w tej sprawie wniosku o ukaranie.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Krzysztof Pawlik

tel . 601 974 322

Film Najpierw ukradł taksówkę spod warsztatu, a później szalał nią po mieście doprowadzając do kolizji Opis filmu: Deskrypcja w załączonym osobno pliku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Najpierw ukradł taksówkę spod warsztatu, a później szalał nią po mieście doprowadzając do kolizji (format mp4 - rozmiar 12.05 MB)