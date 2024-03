Jechał 226 km/h na „krajówce” – kierujący BMW ukarany wysokim mandatem i 20 punktami Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj 20–letni kierujący BMW rozpędził swój pojazd aż do prędkości 226 km/h na drodze krajowej K31, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Wcześniej wyprzedzał inne pojazdy na linii podwójnej ciągłej. Nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą przyniosło mężczyźnie poważne konsekwencje. Policjanci ukarali go mandatem w kwocie 2700 złotych i 20 punktami karnymi.

We wtorek, 27 marca 2024 r. jeden z patroli słubickiej drogówki prowadził kontrolę prędkości na terenie powiatu. Jadąc drogą krajową K31 relacji Kostrzyn nad Odrą-Górzyca po godzinie 20.00, policjanci zauważyli kierującego BMW, który wyprzedzał inne pojazdy na linii podwójnej ciągłej, a następnie bardzo agresywnie przyspieszył. Na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h kierujący osobówką jechał aż 226 km/h. Funkcjonariusze Ruchu Drogowego zatrzymali go do kontroli drogowej. 20-latek został ukarany mandatem w wysokości 2700 złotych i 20 punktami karnymi. Młody kierowca musi teraz bardzo uważać bo niewiele mu już brakuje do utraty prawa jazdy.

Cały czas przypominamy, że to właśnie nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków panujących na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii. Wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, która w sytuacji pojawienia się na jezdni przeszkody może nie być wystarczająca aby jej uniknąć. Nadmierna prędkość to jeden z głównych przyczyn poważnych wypadków na drogach.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

